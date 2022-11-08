Öztaş:“Bıkmadan, usanmadan hizmete devam edeceğiz

Geçitkale Belediye Başkanı ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adaylığı açıklanan Hasan Öztaş, hayalci olmayan projelerle hizmete devam edeceklerini söyledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Öztaş, Haber Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı.

Görevde oldukları sekiz yılın sonunda ‘proje belediyesi’ olduklarını söyleyen Öztaş, bıkmadan, usanmadan, hayalci olmayan projelerle hizmete devam edeceklerini de kaydetti.

Öztaş, göreve geldiklerinde, mali yapısı, personel yapısı, araç parkı olmayan bir belediye ile karşılaştıklarını 8 yıl içinde belediyeyi kurumsal bir belediyeye dönüştürdüklerini belirtti.

Öztaş, ilk dört yılda 53 projeye imza atıklarını, ikinci dört yılda da projelerine devam ettiklerini kaydetti. Kırsalda olan bir belediyeyi sekiz yıl içinde proje belediyesi haline getirdiklerini belirten Öztaş, çağdaş belediyecilik adına gereken her şeyi ekibiyle birlikte bıkmadan, usanmadan çalışarak yaptıklarını ifade etti.

Öztaş, belediyelerin birleştirilmesine İlişkin yasanın onaylanmasıyla birlikte, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi için de bıkmadan usanmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.

Geçitkale ve bölgesinin bu aralar yatırımcıların gözde bölgesi olduğunu belirten Hasan Öztaş, belediyelerin birleşmesi ile Kuzey Mesarya’nın geniş bir alanında hizmet vereceklerini vurguladı.

Öztaş, bölge halkına tek vaadinin çağdaş belediyecilik adına, hayalci olmayan projeler ve yaşam kalitesini artıracak hizmetler olacağını belirtti.

CTP belediyelerinin hizmet belediyeleri olduğunu söyleyen Öztaş, yerel yönetimin, CTP için bir kültür olduğunu, CTP’nin yönettiği belediyelerdeki insanların da “ülkenin şanslı insanları olduğunu” belirtti.