

UBP milletvekili Yasemi Öztürk, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İcraatları” konulu güncel konuşma yaptı.

Öztürk, Bakan Çeler’in özel sektöre 750 TL’lik katkı açıklamalarına işaret ederek, “Bu insanların iyi niyetini sömürmek doğru değil. Bu fon 2008’de kuruldu. Burada olan para bellidir. Bu para 2 yılın sonunda bitecek. 2 yıl sonra bu insanlar ne yapacak? Kalıcı çözümler üretmek gerekir. Kısa vadeli çözümler bir şey değildir” dedi.

Özel sektör çalışanlarının geleceğinin patronların iki dudağı arasında olduğunu belirten Öztürk, “Sosyal Sigortası ve İhtiyat Sandığı yatırımları olmayan insanlarla ilgili nasıl bir denetim yapıldı?” ifadelerini kullandı.

Öztürk, “Ben Sayın Bakanın ‘köpeği kayboldu, Güney Kıbrıs’tan uçtu’ haberlerini görmek istemiyorum. Bu haberler benim de halkın da umurunda değil. Biz bakanın icraatlarını görmek istiyoruz. Halk hizmet bekliyor. Günü kurtarma derinde olmayalım. Artık bunları konuşalım. Devlet yönetmek kolay bir iş değil” şeklinde konuştu.

Öztürk, engelli istihdamı konusunda neler yapıldığını da sordu.