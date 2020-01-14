Öztürk: "Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalar yapılıyor.

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk “Eğitimin Önemi” üzerine yaptı.

“Eğer bir ülke ekonomisini ilerletmek, refahını artırmak istiyorsa eğitime önem vermeli” diyen Öztürk, eğitimin sadece okulda verilmediğini kaydetti.

Öztürk, “Eğitim her alandadır. Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz, bunun için çaba sarf etmiyoruz” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin eğitime önem verdiğini belirten Öztürk, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin okula başlama yaşını aşağıya çektiğine dikkat çekti.

Tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini de dile getiren Öztürk, ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılması, deneme-yanılmaya, deneyimlere dayalı öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yasemi Öztürk, trafik, çevre gibi alanlarda eğitimlerin sürekli olması gerektiğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU

Öztürk’ün konuşması üzerine söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde popülist bir yaklaşımdan uzak durduklarını söyleyerek, 2030 eğitim çalıştayına işaret etti, ilk taslağın paydaşlarla paylaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, amaçlarının eğitimde hedefleri parça parça değil vizyon 2030’la bütün halinde hayata geçirmek olduğunu dile getirdi, “Kaybettiğimiz yılları hızlı şekilde telafi etme niyetindeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Ne yaptığımızı bilerek hareket ediyoruz. Ülkenin eğitim seviyesini ileriye taşımak için ‘ben yaptım değil, biz yaptık’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Ortak hazırladığımız vizyona hizmet edeceğiz. Her fırsatı değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.