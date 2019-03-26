UBP Milletvekili Yasemin Öztürk Meclste “hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar” konusunda konuşma yaptı.

Halkın kan ağladığını, yarını dahi göremediğini, en temel ihtiyaç olan gıdayı bile düşünerek aldığını savunan Öztürk, “Halen daha bu sorunları görmezden gelip ‘protokol imzalamadık’ demek doğru değil. Neden önleminizi almadınız?” diye sordu.

Hükümetin muhalefeti suçlamak yerine daha iyisini yapması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Kamuyu küçültün, özelleştirmeyi destekleyin. Vergileri düşürün, gümrüğü sıfırlayın. Bilgili müşavirleriniz var hangisinden yararlanıyorsunuz?” diye sordu.

Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Öztürk, siyasi irade eksikliği yaşandığını savundu.

Öztürk, kayıt dışı ekonomiyi engelleme yönünde hangi adımların atıldığını sordu.

“Hiçbir dönemde bu kadar kötü yönetilmemiştik” diyen Öztürk, hükümeti istifaya çağırdı.