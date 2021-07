Öztürk: "KKTC 50 yıldır izolasyonlara ve ambargolara maruz kalıyor"

HUKUK, SİYASİ İŞLER, DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ TBMM BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç tarafından kabul edildi.

TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Bilgiç, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyelerini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

KKTC’nin Türkiye’nin gönlünde eşsiz bir yeri olduğunu belirten Bilgiç, Türkiye ve KKTC’nin sahip olduğu iş birliği ve dayanışma ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güç ve kudrete sahip olduğuna vurgu yaptı.

Bilgiç, iki ülke arasındaki iş birliğini Kovid-19 sürecinde de gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini kaydederek, “Salgının tüm dünyayı sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan derinden etkilediği bir dönemde ülkemiz, Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayarak, ilaç ve tıbbi malzeme desteğinin yanında bugüne kadar 340 bin doz aşı gönderildi ve aşılar gönderilmeye devam edecek. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu küresel salgını atlatacağız. Küresel salgının Kıbrıs Türk halkına zorlukları azaltmak için seferber olan ülkemiz, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına da destek olmaya devam etmektedir ve edecektir.” diye konuştu.

TBMM’nin milli dava olan Kıbrıs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Bilgiç, “Nisan ayı sonunda Cenevre’de düzenlenen gayriresmi BM toplantısını büyük bir ilgi ve dikkatle izledik. Kıbrıs Rum tarafının kendini Ada’nın tek sahibi, Kıbrıs Türklerini ise azın gören zihniyetinde herhangi bir değişiklik olmadığını da tüm dünya ile beraber gördük. Ne olursa olsun iktidarı ve refahı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Modası geçmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan BM parametrelerinin ardına saklanarak, yıllardır reddettikleri federasyon modelini savunuyor görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Bu da Rum tarafının samimiyetsiz yaklaşımının en somut göstergesidir. 50 yılı aşkın süredir çözüm getirmeyen federasyon modelini artık müzakere etmeyeceğimizin Cenevre’de kayda geçirilmiş olması çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve ardından Ada’daki iki devletin nasıl bir iş birliği ilişkisi test edeceklerini müzakere etmesine yönelik KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Bu artık Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin beka, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Ada’da iki ayrı halk ve devlet olduğu gerçeğini uluslararası topluma izah edilmesi amacıyla sizlere her türlü desteğe hazırız. Kıbrıs meselesinde olduğu gibi, Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türkünün meşru hak ve çıkarlarını tam bir dayanışma halinde korumayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bilgiç, Kıbrıs Türkü’ne yönelik uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında KKTC’nin sesini duyurabilmek, görünürlüğünü artırılabilmesini sağlamak amacıyla parlamenterler seviyesindeki temasların çok önem kazandığının söyledi.



Bilgiç, “Meclislerimizin tam bir istişare ve iş birliği halinde, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu mertebeye ulaştırılacağına yönelik inancımız ve kararlılığımız tamdır.” dedi.ÖZTÜRKHukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemin Öztürk, heyetiyle birlikte TBMM’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Öztürk, “KKTC 50 yıldır izolasyonlara ve ambargolara maruz kalıyor. Bir 50 yıl daha oyalanmak istemiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi her masaya oturduğunda bizden yeni şeyler kazandı, her masaya oturduğumuzda yeni şeyler talep etti. Bizi sürekli masada oyaladı, biz artık bu oyunlara gelmek istemiyoruz, artık iki devletli çözümü dillendirmemiz gerekiyor, kesinlikle federasyonu konuşmamamız gerekiyor.” dedi.KKTC’nin uluslararası camiada tanıtılması yönünde ana vatan Türkiye’den desteklerin esirgenmediğini hatırlatarak, “Artık izolasyon ve ambargolardan KKTC’nin beli bükülmüştür. Bizim ekonomimiz turizm ve yükseköğrenime dayalı, pandemi sürecinde de büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Ana vatan Türkiye, KKTC’nin tanınması yönünde her zaman yanımızda gerek finansman gerekse söylemsel olarak uluslararası arenada bizi temsil etti, haklarımızı savundu ve buna devam ediyor. KKTC halkı olarak, sizden tanınma ve diğer devletlerle ilişki kurma yönünde desteğinizi bekliyoruz.” dedi.Öztürk, tüm dünyanın gözünün Kıbrıs’ta olduğunu, Ada etrafındaki doğal kaynakları araştırmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydederek, bu konuda da KKTC olarak tam uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.Ankara’da temaslarına devam eden Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer alıyor.