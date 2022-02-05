Öztürk: "Sandıklar, sağda ve solda iş birliği mesajı veriyor"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, herkesin sandık sonuçlarını iyi okuması gerektiğini belirterek, sandık sonuçlarının sağda ve solda birlik mesajı verdiğini ifade etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Öztürk, Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sandıklar sağda ve solda birlik mesajı veriyor. Ayrı partiler varlıklarını devam ettirebilir. Türkiye’de olduğu gibi ittifakların yolu açılarak sağda ve solda iş birlikleri yapılmak sureti ile istikrarlı hükümetlerin oluşumu sağlanabilir” dedi.



Öztürk sözlerine şöyle devam etti:“Önümüzde iki seçim var. Bunlardan birisi 5 ay sonra yapılacak olan Yerel Seçimlerdir. Onun arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iş birliğinin meyvesini almıştık. Bu iş birliğinin neticesinde kıl payı ile de olsa Cumhurbaşkanlığına milli davaya bağlı birisini getirmiştik. Bu iş birliği devam etmeli. Kısır çekişmeler ve egolarla hareket edersek ve bu iş birliğini baltalarsak, bunun zararlarını hem yerel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görürüz”.

Öztürk halkın ve ülkenin çok ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için birlikte mücadele etmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ülkemiz istikrar istiyor. Kronikleşmiş sorunlar dağ gibi önümüzde duruyor. İstikrar, ancak sağda ve solda iş birliği yapılarak sağlanır. YDP olarak biz bu iş birliğine varız. Yeter ki herkes sağduyulu ve samimi olsun” dedi.