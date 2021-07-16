Öztürk: “YDP Erdoğan’ın meclis konuşması sırasında meclis önünde olacak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi’nde tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, YDP olarak konuşma sırasında Meclis önünde olacaklarını kaydetti.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen iki siyasi partinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını protesto ederek Meclis oturumuna katılmayacaklarını açıkladıklarını da hatırlatarak, “Bu protesto kendileri açısından büyük bir talihsizliktir” dedi.

Kıbrıs Türk Halkının büyük bir çoğunluğunun Erdoğanın konuşmasını heyecanla beklemekte ve vereceği müjdeleri dinleme konusunda sabırsız olduğunu ifade eden Öztürk, “YDP olarak biz Sayın Cumhurbaşkanının Mecliste konuşma yapacağı sırada Meclisin önünde olacağız. Parti olarak bu konuda gereken hazırlıkları yapmaya başlamış bulunmaktayız. Detaylar daha sonra parti örgütlerimize duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.