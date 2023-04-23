Öztürkler: “23 Nisan, Atatürk’ün ulusal egemenliğe olan inancının, Türk evladına olan itimadının bir nişanesidir”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Öztürkler mesajında, “23 Nisan, Atatürk’ün ulusal egemenliğe olan inancının, Türk evladına olan itimadının bir nişanesidir” dedi.

Bakan Öztürkler’in mesajı şöyle:

“Büyük Türk Ulusunun istiklale giden emsalsiz mücadelesinde çok önemli bir rol oynayan Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan gününün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istikbalimiz olan tüm dünya çocuklarına ithafen bayram ilan edilmesi çok kıymetlidir.

23 Nisan 1920 tarihi, büyük fedakârlıklar ve mücadeleler sonucunda Türk ulusunun özgürlüğüne kavuştuğu Kurtuluş Savaşı’nın gerçek kahramanı Türk Halkının iradesine saygının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gücünün tüm dünya milletlerince anlaşılması, görülmesidir.

Demokrasi ve halk iradesinin taçlandırıldığı Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dünya devleti olarak, ilelebet yaşaması için geleceğin mimarı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenliğe olan inancının, Türk evladına olan itimadının bir nişanesidir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, istikbalin mimarı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”.