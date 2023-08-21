Öztürkler'den anlamlı paylaşım

İçişleri Eski Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgi, tecrübe ve toplumsal değerlere atıfta bulundu.
Öztürkler, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bilgidir kişinin en büyük sermayesi.
Ama yetmez. Çaba göstermek, tecrübe etmek gerekir.
Tecrübeler kişisel zenginliğimizin bir parçasıdır.
En önemlisi ise; bunları gerçekleştirirken toplumsal değerleri göz önünde bulundurmak, bu değerlere sahip çıkmak gerekir."Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023, 16:14