Öztürkler'den anlamlı paylaşım

Öztürkler'den anlamlı paylaşım
banner94
banner90

İçişleri Eski Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgi, tecrübe ve  toplumsal değerlere atıfta bulundu.

Öztürkler, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bilgidir kişinin en büyük sermayesi.

banner91
Ve bilmektir gerçekleştirmenin ön koşulu...

Ama yetmez. Çaba göstermek, tecrübe etmek gerekir.

Tecrübeler kişisel zenginliğimizin bir parçasıdır.

En önemlisi ise; bunları gerçekleştirirken toplumsal değerleri göz önünde bulundurmak, bu değerlere sahip çıkmak gerekir."

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023, 16:14
banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Umarım bir...
Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Umarım bir...
  1. Kıbrıs
﻿