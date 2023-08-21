Öztürkler'den anlamlı paylaşım

İçişleri Eski Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgi, tecrübe ve toplumsal değerlere atıfta bulundu.

Öztürkler, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bilgidir kişinin en büyük sermayesi.

Ve bilmektir gerçekleştirmenin ön koşulu...

Ama yetmez. Çaba göstermek, tecrübe etmek gerekir.

Tecrübeler kişisel zenginliğimizin bir parçasıdır.

En önemlisi ise; bunları gerçekleştirirken toplumsal değerleri göz önünde bulundurmak, bu değerlere sahip çıkmak gerekir."

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023, 16:14