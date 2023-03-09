Öztürkler'den Baf Direnişi ile ilgili mesaj

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde Şanlı Baf Direnişi'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Baf Direnişi'nin 59. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda "Kıbrıs Türk halkı, bu topraklarda kendi kimliği, maneviyatı ve kültürü ile güven içinde yaşamak, var olmak adına büyük mücadeleler vermiştir. Halkımızın büyük fedakârlıklar, yokluklar içerisinde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, emsaline az rastlanan tarihsel varoluş mücadelemiz içerisinde 9 Mart 1964 tarihi çok önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir.” ifadelerini kullandı

Öztürkler mesajında ayrıca şunlara yer verdi:

“Şanlı Baf Direnişi, sayıca ve silah üstünlüğü olan Rum kuvvetlerine karşı vatan aşkı ve evlatlarının gelecek kaygısını taşıyan fedakâr insanlarımızın ‘Baf Türk Bölgesini’ kahramanca savunduğu, Kıbrıs Türkü’nün esarete boyun eğmeyeceğini, her şart ve halde mücadeleye devam edeceklerini, kararlılıkla tarihe yazdıkları bir milattır. 9 Mart 1964 tarihinde, ateşkes kurallarına uymayarak sivil halkımıza ağır silah gücüyle saldıran Rum Silahlı Kuvvetlerine Baf’ın kahramanları geçit vermemişlerdir.

Baflı bir ailenin evladı olarak, her zaman bizlerin özgür ve güven içerisinde yaşamamız adına hiç düşünmeden göğüslerini siper eden büyüklerimize minnetle dua ediyorum. O gün, cesaret ve kararlılıkla gelecek nesiller hür yaşasın diye canlarını feda eden kahraman insanlarımızı, Baf Direnişi’nin 59. yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Kıbrıs Türkü’nün bağımsız bir devlete kavuşmasında tarih yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esen günler diliyorum."