Öztürkler'den tercihler için tavsiyeler

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya ÖZtürkler, Üniversite tercihlerinin yapıldığı günlerden geçildiğini anımsatarak öğrencilere şu tavsiyerlerde bulundu:

"Tercih edeceğiniz meslek yeteneğinize ve hevesinize uygun olmalı.

Ne iş olursa yaparım, çok iyiyim veya çok kötüyüm yaklaşımından uzaklaşın.

Sadece itibar sahibi olmak için meslek seçmeyin.

26 ve 27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS ve TYT sınavı sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanıyor.

7 ve 14 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

24 tercih hakınızın olduğunu, KKTC kontenjanlarının bunların içerisinde olduğunu unutmayın. Başarı puanın yanında sıralama yerinizi dikkate alarak tercih yapınız.

Tercihte bulunacağınız üniversitenin bölümünün akreditasyonunu, alacağınız diplomanın hangi ülkelerde geçerli olacağını muhakkak araştırın ona göre tercihte bulunun. Buna KKTC, TC ve 3. Ülkedeki üniversiteler de dahildir. Mezun oldum ama diploman bu ülkede geçerli değil sözcüklerine sıklıkla tanık oluyorum."