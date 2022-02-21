Öztürkler: "Halkımızın önceliklerini siyasetin öncelikleri yapmalıyız"

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, kabinenin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, halkın önceliklerini siyasetin öncelikleri yapmak gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, halkın laf değil hizmet, kriz değil istikrar, karmaşa değil uyum beklidiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizler halkımıza sözler söylemeden, planlar sunmadan önce, onların gerçek gündemini, bizlere ne söylediğini anlayıp, bunları özümseyerek yol almalıyız. Genci, yaşlısı, çiftçisi, işçisi, memuru tüm insanlarımızla, hep birlikte, gönül gönüle gelecek için sağlam adımlar atmalıyız. Birbirimize inanarak ve güvenerek ülkemizi hak ettiği yere taşımalıyız. Kurulan yeni hükümet ülkemize hayırlı olsun. Başarılar dilerim"