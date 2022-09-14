Öztürkler KSTU’yu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTU) ziyaret ederek eğitim ve araştırma polikliniklerini gezdi, İncelemelerde bulunarak üniversite anı defterini imzaladı.
Üniversite kampüsünde Öztürkler’in babası. E.YB. Türkay Öztürkler adına yapılan konferans salonu açılışına katıldığı belirtilen açıklamada, açılış öncesi Güzelyurt bölge esnafı ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde bir araya gelinerek üniversite öğrencileri ve bölge halkına yönelik konuluların ele alındığı da kaydedildi.