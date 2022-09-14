Öztürkler KSTU’yu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTU) ziyaret ederek eğitim ve araştırma polikliniklerini gezdi, İncelemelerde bulunarak üniversite anı defterini imzaladı.

KSTU’dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Öztürkler Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili. Kemal Dürüst, Üniversite Rektörü. Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, Genel Sekreter (Direktör) Doç. Dr. Serdal Gündüz, Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Rasime Kalkan, Rektör Yardımcısı. Doç. Dr. Serdal Işıktaş ve idari personeli tarafından karşılandı.

Üniversite kampüsünde Öztürkler’in babası. E.YB. Türkay Öztürkler adına yapılan konferans salonu açılışına katıldığı belirtilen açıklamada, açılış öncesi Güzelyurt bölge esnafı ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde bir araya gelinerek üniversite öğrencileri ve bölge halkına yönelik konuluların ele alındığı da kaydedildi.