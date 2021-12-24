Öztürkler: "Öğrenci Dostu Ada Kart”ı öğrencilerimizin kullanımına sunmaktan mutluyuz"

Öğrenci Dostu Ada Kart” Öğrencilerle buluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler,şunları kaydetti:
"Yükseköğrenim öğrencisinin memnuniyetini arttırmayı ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olmasını hedefleyen “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında, içeresinde birçok avantajı barındıran kartları öğrencilerimizin kullanımına sunmaktan çok mutluyum.
Yurt dışında eğitim gören çocuklarımızın da, yurt dışında yapacakları para çekim işlemleri için komisyon ödemeleri Koopbank tarafından karşılanacak.
Böyle anlamlı bir projenin hayata geçmesinde bizlere öncülük ederek yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a, Başbakanımız Sayın Dr. Faiz SUCUOĞLU’na, Bakanlarımız Sayın Olgun AMCAOĞLU’na ve Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU’na, işbirliklerinden dolayı Koopbank Genel Müdürü Sayın Kemal ATAMAN’a, projeye destek sunan değerli işletme sahiplerine, çok kıymetli proje ekibime ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."