Öztürkler: "Öğrenci Dostu Ada Kart”ı öğrencilerimizin kullanımına sunmaktan mutluyuz"

Öğrenci Dostu Ada Kart” Öğrencilerle buluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler,şunları kaydetti:

"Yükseköğrenim öğrencisinin memnuniyetini arttırmayı ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olmasını hedefleyen “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında, içeresinde birçok avantajı barındıran kartları öğrencilerimizin kullanımına sunmaktan çok mutluyum.

“Öğrenci Dostu Ada Kart” ile öğrenciler sadece kampüslerinde değil, ülkenin her köşesinde, pek çok imkâna ulaşacaklar. Anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları alışverişlerden indirimler kazanacak, çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek, ödemelerini cep telefonları üzerinden en yeni teknoloji ile QR kod okutarak yapabilecekler. ATM ve şubelerden para çekmenin yanında, “Öğrenci Dostu Mobil Cüzdan” uygulamasından, uygulamanın tüm kullanıcılarına sadece cep telefonu numarası üzerinden anında para gönderebilecekler.

Yurt dışında eğitim gören çocuklarımızın da, yurt dışında yapacakları para çekim işlemleri için komisyon ödemeleri Koopbank tarafından karşılanacak.

Böyle anlamlı bir projenin hayata geçmesinde bizlere öncülük ederek yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a, Başbakanımız Sayın Dr. Faiz SUCUOĞLU’na, Bakanlarımız Sayın Olgun AMCAOĞLU’na ve Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU’na, işbirliklerinden dolayı Koopbank Genel Müdürü Sayın Kemal ATAMAN’a, projeye destek sunan değerli işletme sahiplerine, çok kıymetli proje ekibime ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."