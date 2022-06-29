Öztürkler, Polis Teşkilatı’nın 58’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler PolisTeşkilatı’nın 58. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında asayişin tesisi, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için 58 yıldır, her koşulda, eldeki imkanların üzerinde, büyük fedakarlıklarla 7/24 görev icra eden Polis Teşkilatı’nın, ortaya koyduğu özverili ve disiplinli çalışmaların takdire şayan olduğunu kaydetti.

Polis Teşkilatı’nın Kıbrıs Türkü’nün en fazla güvendiği, itibar ettiği kurumların başında geldiğini kaydeden Öztürkler’in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde önemli bir yere sahip Polis Teşkilatımızın ilk tohumlarının atıldığı 1964 yılından bugünlere, ülkede asayişin tesisi, insanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 58 yıldır, her koşulda, eldeki imkanların üzerinde, büyük fedakarlıklarla 7/24 görev icra eden Polis Teşkilatımızın, ortaya koyduğu özverili ve disiplinli çalışmaları takdire şayandır.

Polis Teşkilatımız Kıbrıs Türkü’nün en fazla güvendiği, itibar ettiği kurumlarımızın başında gelmektedir. Geride kalan 58 yılda Polis Teşkilatımız, teknik ve kadro olarak birçok eksikliklere rağmen kurumsallaşma anlamında önemli bir yol kat etmiş, devamlı bir gelişme ve yenilenme içerisinde olmuştur. Polis Teşkilatımızın, gerek teknik gerekse de kadro kaynaklı eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.

Bu şerefli, meşakkatli mesleği, büyük özveri ve vatan aşkıyla yapan kahraman polislerimize çalışmalarında başarılar diler, Polis Teşkilatımızın 58. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım”.