Öztürkler’den 15 Temmuz mesajı…

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 6 yıl önce kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Türkiye halkının, tarih boyunca işgallere ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği mücadele ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, Türk demokrasisini, millet iradesini ortadan kaldırmak isteyen teröristlere karşı, bir kez daha tarihte emsaline az rastlanan destansı bir direniş ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürkler yayınladığı 15 Temmuz mesajında, “Türk halkı ortaya koyduğu milli birlik ruhu ve güçlü direnişle, Türkiye Cumhuriyeti için millet iradesinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya duyurmuş, bu uğurda yüzlerce şehit vermiş, binlerce insanımız ise yaralanarak gazi olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler mesajında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün tüm kahramanlarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.