Öztürkler’den çarpıcı paylaşım…"Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, devletin yurtdışında okuyan öğrencilerine sahip çıktığına değindi. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde ülkeye getirilmesini değerlendiren Öztürkler, sosyal medyada şunları söyledi;

Devlet öğrencisine; öğrencisi de devletine sahip çıkıyor. Bakanlığımız, Yurtdışında Eğitim alan gençlerimizin ülkesine dönmesi sürecinde görevli eğitim ve kültür ataşeleriyle birlikte mesai gözetmeksiniz yüreğini ortaya koymuştur.Pandemi dönemine girildiğinde yurt disinda 4500 öğrencimiz eğitim görüyordu. 4000 öğrencimizin bir kısmi kendi imkanlariyla bir kısmı da devletin organizasyonuyla ülkelerine döndüler. Bir kısım öğrencimiz de önümüzdeki hafta içi dönecek.

Yaklaşık 500 öğrencimiz bulundukları ülkenin şartları veya kendi istekleriyle egitim hayatlarini sürdürdükleri ülkelerinde kalacaklar. Onları da gerek burs gerekse pandemi ödemesiyle destekleyip Bakanlik olarak yanlarinda olacağız. Evet devlet öğrencisine; öğrencisi de devletine güveniyor.