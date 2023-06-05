Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Bu seçimle birlikte toplum bir umut ışığı görecek” dedi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, Gazimağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. Sami Özuslu’ya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri eşlik etti.
-Özuslu
Toplumsal birliğin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Özuslu, şu ifadeleri kullandı:
“Toplumsal birliği yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu toprakların insanlarıyız, emeğimizle geçiniyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşanan ekonomik yıkımdan etkileniyoruz. Yarın ne olacak ve yeni nesiller nasıl yuva kuracak? Tam bir karanlık ve belirsizlik içinde sürükleniyoruz. Bu koşullarda bir seçim var. Bu seçim bir mesaj verme seçimidir. Bu seçimle birlikte, toplum bir umut ışığı görecek. Bu kötü gidişatı tersine çevirebileceğini gösterecek.”
Özuslu, Kıb-Tek ambarını ziyaretinde, CTP’nin enerji konusundaki vizyonunu da paylaştı, çalışanlarla görüş alışverişinde bulundu.