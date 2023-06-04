Özuslu: “Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis’e de taşıyacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, bugüne kadar yazdığı-söylediği sorunları Meclis’e taşıyacağını belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ve bazı milletvekilleri, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

-Erhürman: “Halk olarak bir mesaj verilmelidir”

CTP Genel Başkanı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, memlekette çok büyük sıkıntılar olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntıların, herkesin belini bükmeye başladığını kaydetti.

Erhürman, “Eğitimde sıkıntılar var. Memleketin gidişatı hepimizde endişe yaratıyor. Memlekette yeni binalar yapıldığında bizim çocuklarımızın oralardan daire satın alabileceği ihtimali aklımızdan bile geçmiyor. Et fiyatlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar ortada” diye konuştu.

Ara seçim sürecini aktaran Tufan Erhürman, iddialarının, 18 milletvekilini 19 yapmak olmadığını belirtti. Ara seçimde, bütün yaşananlarla ilgili halk olarak bir mesaj verilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Sandığa oyumuzu atarken bir şey söylemiş oluyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, ‘bütün yaşananlardan mutluyum, mesudum’ ise, vereceğimiz oyu o yönde belirlememiz lazım. ‘Biz buna layık değiliz’ diyeceksek de oyumuzu vereceğimiz yer başkadır. Bir şeyin artık değişmesi gerektiğini, gidişatın iyi olmadığını, bu bir milletvekilliği seçimi de olsa, bir mesaj verilmesi gerektiğini, değişim buradan başlamalı mesajı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Bu seçimin isimler arasında bir seçim olmadığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir. Kendi yurdumuzda talebi bile belirleyemez duruma geldik. Ne ev fiyatları, ne araba ne de marketteki fiyatlar bizim alım gücümüze göre belirlenmiyor artık. Bu gidişata dur dememiz için işaret seçimidir. Bu işaretin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

-Özuslu: “Herkesin derdi, gailemizdir”

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise konuşmasında, meslek hayatı boyunca, esnafın da işçinin de emeklinin de sesi-soluğu olmaya çalıştığını ifade etti.

Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğini belirten Özuslu, şunları kaydetti:

“Bu ülkede ve bu dünyada yaşayan herkesin derdi gailemizdir. Çalışanın, üretenin, hukuka uygun davranın yanında olacağız. Kuralsızlık çok büyük felaketlere yol açıyor. Milletvekilliği bir meslek değildir, amaç için seçilirsiniz. Bütün görevler gelip geçicidir. 32 yıllık mesleki birikimimi, bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları, o mecrada da gündeme taşıyacağım.”

-Özuslu, Çatalköy ve Cihangir’de festivallere katıldı

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, dün Çatalköy ve Cihangir’de düzenlenen festivallere katılarak, yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu ilk olarak, Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) tarafından Hz. Ömer Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen ÇADER 1. Yaz Şenliği etkinliğine katıldı.

Özuslu, daha sonra Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi tarafından Cihangir Stadı’nda düzenlenen 9. Dünya Çocuk Günü Şenliği’ne katıldı.

Özuslu’ya ziyaretlerinde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve CTP’li milletvekilleri eşlik etti.