Özuslu, Kıbrıs Genç TV’yi ziyaret etti

25 Aralık’ta yapılacak olan Milletvekilliği ara seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Genç TV’ ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Özuslu, adaylık gerekçelerini anlatırken, basının sorunları da konuşuldu.

Özuslu, seçilmesi halinde bu sorunlar ile ilgili Meclis’te mücadele vereceğini söyledi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında, gazeteci kökenli bir adayın seçimlerde yarışmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, basının sorunlarını çok iyi bilen Özuslu’nun seçilmesi halinde bu sorunların giderilmesi noktasında çalışacağına olan inancını dile getirdi.

Kabulde Kıbrıs Genç TV Genel Müdürü Yavuz Apaydın da yer aldı.