Özuslu oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, ailesi ile birlikte saat 09.30’da Hamitköy Spor Kulübü Lokali’nde oyunu kullandı. Sami Özuslu, oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama da yaptı.

Sami Özuslu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensubu arkadaşlarım; size öncelikle kolaylıklar dilerim. Bir seçim sürecini daha geride bırakmak üzereyiz. Oyumuzu verdik. Kampanyanın başından itibaren herkesi kucaklayan, birbirimizle didişmeden bir kampanya geçirmemizi dilemiştim. Büyük oranda buna uyuldu. Seçimden sonra tabii değerlendirme yapacağız. Seçim sürecinde yaşanan bazı gelişmeleri elbette ki eleştireceğiz, konuşacağız. Biz seçim sürecinde bunları hiç anlatmadık, duyurmadık. Yaşanan bazı sıkıntılı süreçler oldu. Hükümet imkanlarını kullanmaya dönük çabalar oldu. Bunlar artık alıştığımız huylar. Bu huyların, alışkanlıkların giderilmesini dileriz. Tüm bunlara rağmen kamuoyu demokratik hakkını bugün kullanacak ve gereken mesajı verecek. İlk günden itibaren ne söylediysem tümünü burada tekrar etmeme gerek yok. Ben seçimin sonucunun en güzel mesaj olacağını düşünüyorum. Bu mesajı veren herkese de buradan saygılarımı sunuyorum.”