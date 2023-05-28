Özuslu: Toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları birlikte atacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu, önümüzdeki dönemde toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacaklarını söyledi. CTP heyeti ve milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için çalışmaları kapsamında Girne’de çeşitli köy ziyaretlerinde bulundu.
Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne bölgesi milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve ilçe yöneticileri eşlik etti.
CTP Basın Bürosu’na göre, gezdiği köylerde halkla sohbet eden Sami Özuslu, toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kadroların CTP’de olduğuna vurgu yaptı.
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Akansoy: ülkedeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacağız
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, 25 Haziran’daki ara seçimden sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyledi ve bu dönemdeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacaklarını söyledi. Ülkede büyük krizler olduğunu ve bu krizleri aşmak için ortak akla ihtiyaç duyduklarının altını çizen Asım Akansoy, bu sebeple Özuslu’yu aday gösterdiklerini söyledi ve seçimi kazanacaklarını ifade etti.
Talat: özuslu bu ülkeye büyük katkı verecek
Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat da, Sami Özuslu’yu aday göstererek bu seçime verdikleri önemi gösterdiklerini belirtti. Özuslu’nun bu ülkeye çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydeden Talat, bu seçimi toplumun desteğiyle kazanacaklarını söyledi. Yeni bir dönemin başlangıcının 25 Haziran’daki ara seçim olacağını vurgulayan Talat, CTP olarak sürece öncülük edeceklerini ifade etti.