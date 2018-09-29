ÖZYİĞİT, ADANA FİLM FESTİVALİ’NDE “SABAHATTİN ALİ 111 YAŞINDA” BELGESEL FİLM GÖSTERİMİNE KATILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün daveti üzerine katıldığı 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri çerçevesinde “Sabahattin Ali 111 Yaşında” özel belgesel gösterimine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yönetmen Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan gösterimde Türk Edebiyatı’na önemli eserler bırakan Yazar-Şair Sabahattin Ali’nin hayatı anlatılırken, gösterime başta Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Belgesel gösterimi sonrası müzik yapımcıları Ali – Aysun Kocatepe de “Sabahattin Ali Şarkılarıyla” isimli konser verdi.

Bakan Özyiğit gösterim sonunda Filiz Ali ve Nebil Özgentürk ile de bir araya gelerek, gösterimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve aralarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cemal Özyiğit ayrıca, Adana’da bulunduğu süre içerisinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye de nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakan Özyiğit, 25. Uluslararası Adana Film Festivali Büyük Ödül Töreni’ne katıldıktan sonra yarın yurda dönecek.

Bu arada bakanlık açıklamasında, ülkemiz yönetmenlerinden Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Vasvi Çiftçioğlu’nun da Kültür Dairesi’nin daveti üzerine festival çerçevesinde hafta boyunca düzenlenen etkinlik ve gösterimleri takip etme olanağı buldukları belirtild