Özyiğit: "Alınan son kararlarda bir gel-git yaşanmamalı"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis'te 62. madde tahtında “Panemi ve hükümetin Türkiye ziyareti başlıklı” konuşma yaptı.

Korkulanın olduğunu ve yerel bulaşın hızla yayıldığını söyleyen Özyiğit, “Kontrol elden kaçtı. Israrla kontrol mekanizması önerdik ama dikkate alınmadı” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek veren kesimlere şirin görünmek için 3 günlüğüne karantinasız girişlere izin verildi” diyen Özyiğit, şu anda özellikle eğitim alanında sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Özyiğit geri kalan birkaç gün için ne planlandığını sordu.

Çıkar çevrelerinin yetkililere baskı yaptığını kaydeden Özyiğit, son alınan kararlarda bir gel-git yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Aşı konusunun şu an tam bir muamma olduğunu kaydeden Özyiğit, 200 bin doz aşının 100 bin kişi için ancak yeterli olacağını ifade etti.

Talebin 400 bin doza çıktığının söylendiğini kaydeden Özyiğit, konu hakkında detaylı bilgi istedi. Özyiğit Türkiye’den gelecek olan aşının detaylarını da talep etti.

Özel sektöre verilen vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Özyiğit, Olgun Amcaoğlu’nun Eylül’de 13. maaşların ödenmesiyle ilgili sorun yok dediğini ifade etti, yerinden söz alan Amcaoğlu “13. maaşlar haktır dediğini” söyledi.

Daha sonra 13. maaşla ilgili sorunlar olduğunun ifade edildiğini, Başbakan Ersan Saner’in bakanlarla birlikte Ankara’ya gittiğini dile getirerek, sonuçta paranın bir şekilde geldiğini, ancak ne kadar ve nasıl geldiğinin bilinmediğini kaydetti.

800 milyon TL’den bahsedildiğini, ancak bunun detaylarının verilmediğini ifade eden Özyiğit, Başbakan Saner’den konuyla ilgili detaylı bilgi istedi.

Yerel bulaş nedeniyle velilerin endişe içinde olduğunu söyleyen Özyiğit, temaslı takibi açısından önümüzdeki birkaç günün önemli olduğunu kaydetti.