Özyiğit: "Bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerekiyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 9 Ağustos tarihinde bir araya gelen liderlerin görüşmesinden bir mutabakat çıktığının bilindiğini söyledi. Özyiğit, ortak spor komitesinin kurulması, güven artırıcı önlemler ve Lute’un Kıbrıs’a gelerek referans şartlarını olgunlaşma yönünde temaslar yapmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Lute’un bir hafta süreyle her iki liderle mekik diplomasisinde bulunarak, dün akşam da liderler onuruna resepsiyon vererek adadan ayrıldığını dile getiren Özyiğit, yapılan açıklamalar ve verilen bilgilerin de gösterdiği gibi çok önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi.

Referans şartlarıyla ilgili net bir mutabakatın gerçekleşmediğinin görüldüğünü, tarafların kendi pozisyonlarıyla ilgili ısrarcı olduklarını dile getiren Özyiğit, Kıbrıs Türk toplum lideri olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çok olumlu bir yolda olunduğunu gördüklerini kaydetti.

Öztiğit, bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyleyerek, ileriki süreçte daha da netlik kazanılacağını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu çabalara destek verdiklerini belirtti.