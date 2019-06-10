Özyiğit: “Cumhurbaşkanı bu yetkiyi halktan aldı"

Meclis genel Kurulunda Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı üzerine, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz aldı. Yasa tasarısının kendileri dönemlerinde hazırlandığını anımsatan Özyiğit, “Kadroların dağıtılmasında ve diğer konularında bazı aksaklıklar var. Tasarının ivediliğinin alınması önemli” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bir önceki hükümet döneminden kalan yasa tasarısının ivediliğini istedik. Meclis kapanır, tasarı yasallaşmazsa Eylüle kadar münhal ilan edilemeyecek, okullar kaosla açılacak. Hazırlanan yasa tasarısı bir ihtiyaçtır” dedi.

Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı görüşüldü. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarı üzerine söz alan Özyiğit, bu tasarıyı desteklediklerini anımsatarak, “Döviz karşısında maaşların erdiği bir gerçek. Dar ve sabit gerili vatandaşların alışverişini daha cazip kılmak için bu tasarı hazırlandı” dedi.

Yasakçı zihniyetle bir şey olamayacağını kaydeden Özyiğit, “Sadece teşviklerle kendi insanımızın kendi ülkemiz içinde alışveriş yapması sağlanabilir. KDV iadesi tasarısının hazırlanmasını önerdik. Bunu destekleniyoruz. Bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Önemli bir kazanım” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu tasarı, kayıt dışılığı kayıt altına alma, katma değer vergisi ödeme alışkanlığı için önemli” dedi.

Denktaş, “Bankaların kredi kartı komisyon oranları piyasada sıkıntı yaratıyor. Bu gözden geçirilmeli. Bu gözden geçirilmeli. Bir yandan kayıt dışılık yasalar geçiyoruz, bir yandan yeni kayıplar ortaya çıkıyor” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, tasarıyı yetersiz bulduklarını söyledi.

Arıklı, “Kredi kartıyla alışverişi teşvik iş değil. Vatandaş sanki bunu kendi ödemeyecekmiş gibi alışveriş yapıyor ve açığa düşüyor. İsrafı önlemek için kamu spotu hazırlamak ve vatandaşı teşvik etmek önemli…” dedi.

Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Arıklı, Akıncı ile ilgili açıklamasına işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanına kendi söylediklerini hatırlatıyorum. Görüşmeciyi atama yetkisinin Mecliste olduğunu kendi söyledi. Bunu hatırlatıyorum ve diyorum ki Meclisin ve hükümetin görüşlerine saygılı olun” dedi.

Denktaş, “Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusundaki görüşmeleri yürütür. Denktaş hariç hiçbir cumhurbaşkanı ile görüşlerim uymaz ama Cumhurbaşkanı benim devletimin başkanıdır. Bu makam hepimiz göz bebeği olmalı. Ona saygılı davranmak durumdayız” dedi.

Yeniden söz alan Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı bu yetkiyi halktan alındı. Bir yıl sonra seçim var. AB içinde iki devlet hayal üründür. Bu süre kaybettirmeden başka mantıkla bağdaşmaz. Halk bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse, yetkiyi ona görecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil” dedi.

Özyiğit, Kıbrıs konusundaki sürece işaret etti ve “ Denktaş rahatsızlandı yerine giden Tahsin Ertuğruloğlu topluma kaybettirdi” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, da Özyiğit’in bu konuda söylediklerinin doğru olmadığını söyledi.

CTP milletvekili ve komite başkanı Fikri Toros ‘da “ Kayıt dışılıkla karşı mücadele hükümetin mali politikası olmalı.yüzde 60 oranında bir kayıt dışılık var. Bu yasayı sadece geçirmekle kalmamalı, uygulamalıyız” dedi.

Toros, “ Kıbrıslı Türklerin güneyden, Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışveriş yapması, rekabet ortamı olması, bir takım ürünlerde avantaj olması nprmaldir. Tüketici özgürdür. Bu alışveriş birkaç amaca hizmet eder. Bu bölünmüşlüğün getirdiği mağduriyeti mümkün olan seviyede telafi etmek mümkündür. Benim karşı olduğum bunun kontrol dışı olmasıdır. Gıdada sağlığı tehdit eden bir duruma gelindiğini biliyorum. Buna karşı tedbir alınmalı” dedi.