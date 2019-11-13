umhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili görüşmesi sürüyor.

Komite toplantısında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışı eleştirdi, bunun hükümetin öngördüğü enflasyon oranından daha düşük olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na seçileli 4,5 yıl geçtiğini ancak hala hazımsızlık çekenler olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bu makamın saygınlığı içselleştirmeli. Halk kimi seçeceğini bilir. Kim seçilirse seçilsin bu makama saygı göstermek durumundayız” dedi.

Özyiğit, “Verdiğimiz mücadele Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme mücadelesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına buna öncüsü olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Özyiğit, Türkiye ile eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini belirtti.

Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunda da konuşarak, Meclis’le istişare kurulmadığı görüşüne katılmadığını kaydetti, Akıncı’nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını, Meclis’le de görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda 11 Şubat belgesine, varılan mutabakatlara ve Guterres çerçevesine işaret eden Özyiğit, “Statükonun yıkılması lazım. Kıbrıs sorununa çözüm bulmalıyız. Umarım, 25 Kasım’daki görüşmede son bölünmüş başkentin birleştirilmesi için adıma atılır” dedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, seçilen Cumhurbaşkanı’na toplum lideri statüsü de verildiğini, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin de bu sıfatla sürdürüldüğünü belirtti, Cumhurbaşkanı’na bu yetkiyi verme konusundaki yetkinin Meclis’te olmadığını hatırlattı.

Erhürman, Kıbrıs konusunda “pembe gözlük, gerçekçi gözlük” açıklamalarını da eleştirerek, “40-50 yıldır federasyon görüşülüyor ve sonuç alınamadı deniyor. Peki, harita, mülkiyet, iki bölgelilik konuları sizin önerdiğiniz formülde ne olacak? Alternatif konuşulacaksa altını doldurmak lazım” dedi.

“Federasyon bitti” açıklamalarına da işaret eden Erhürman, “Bitti dediğiniz şey hala BM’nin masasındadır” şeklinde konuştu.

Rum Liderin dışarda başka çözüm modellerini konuşurken BM’ye verdiği hiçbir resmi belgede federasyon tezinden dışarı çıkmadığını söyleyen Erhürman, “Guterres, Berlin’de, söylediklerinin arkasında dursun, masada bunları savunsun ki 5’li görüşmenin önü açılsın” dedi.

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın çözüme ulaşılmayan koşullarda da Kıbrıs Türk toplumu için yapabileceği çok şey olduğunu belirterek, bu makamın tek fonksiyonunun müzakerelerle ilgili olmadığını vurguladı.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla hiçbir zaman ortak bir yönetim çatısı altında olmadığını kaydetti.

“Federasyon konusunda her şey konuşuldu. Federal tez bir anlam ifade etmiyor” diyen Berova, konjonktürün değiştiğini, farklı parametreler ortaya çıktığını söyledi, “İki devletli çözüm modeli Rum tarafı üzerinde de etki yaratıyor” şeklinde konuştu.

Berlin’deki görüşmeden sonuç alınacağını düşünmediğini belirten Berova, Rum tarafındaki siyasi partilerin ve Rum Liderin açıklamalarına işaret etti.

Özdemir Berova, “Federasyon neden olmayacak, Rumlar bu konuda hesap vermeli. Hem bu konuda hesap vermiyorlar hem bizi muhatap almıyorlar hem de Türkiye’yi suçluyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na bir sitemi olduğunu belirten Berova, 2015’te Yenikent’te Cumhurbaşkanlığı’na ait bir araziye ilkokul yapmak istediklerini ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bunu reddettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantıya öğle arası verdi. Komite öğleden sonra da Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sonra Ombudsman bütçesi ele alınacak.