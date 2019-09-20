Özyiğit: “Diyabet Derneğinin başlattığı kampanyaya destek vereceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Caner Arca Başkanlığındaki K. T. Diyabet Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da hazır bulundu.

Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle ‘Yürümek Güzeldir’ isimli resim kampanyası başlattıklarını belirterek, amaçlarının toplumun tüm kesimlerinin dikkatini bu konuya çekmek olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta her 3 kişiden birinin ya diyabetli ya da diyabete aday olduğuna dikkat çeken Arca, diyabetlilerin %55’i diyabetli olduğunu bilmeden yaşamakta olduğunu belirterek, bu kişilerde ancak bir komplikasyon geliştiğinde tanı alabildiklerini belirtti.

Başlatmış oldukları kampanya ile diyabete ve yürümenin önemine dikkat çekmek için başta devletin yüksek kademelerinde bulunan kişilerle toplumun tanınmış simalarının ve toplumun tüm kesimlerinin desteğini almak için ‘yürümek’ sözcüğünün kendilerine yaptığı çağrışımın resmini çizmelerini isteyeceklerini, bunun bir resim yarışması olmadığını, duygu ve düşüncenin farklı materyallerle A4 boyutunda çizgi ve boya ile aktarılması olduğunu, bunun da toplumda merak uyandırarak diyabete dikkat çekeceğini düşündüklerini belirten Arca, TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Dr. Halil Hızal ve yetkili organlarda görev yapan kişileri bu kampanyaya katılıp destek vermeye davet etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Diyabet Derneği’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek, Derneğin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle başlattığı ‘Yürümek Güzeldir’ isimli kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

Açıklanan resmi verilere göre Kuzey Kıbrıs’ta 3 kişiden birinin ya diyabetli ya da aday olduğunu, yeni doğan bebekten yaşı 80’leri bulan kişilere kadar herkeste görülebileceğinin bilindiğini kaydeden Özyiğit, derneğin hastalıktan korunma ve yakalandıktan sonra bu hastalıkla nasıl yaşam sürdürülebileceği konusundaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Diyabet Derneğinin başlattığı kampanyanın da farkındalık yaratma ve bilinçlenme adına önemli ve anlamlı olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak bu konuda zaten hassas olduklarını, kampanyaya da gereken desteği vereceklerini ifade etti.