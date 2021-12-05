Özyiğit: "Halk, bu kötü gidişe artık dur demeli"

TDP, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtladı, projelerini aktardı. Ziyarette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e Genel Sekreter Halil Hızal, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyarete yaptığı konuşmada halkın cebindeki paranın son dönemde eridiğini, alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirterek, “Halkın büyük çoğunluğu, esnafımız, üreticilerimiz ciddi bir ekonomik kriz yaşamakta. Bu kötü günleri yaşamak kader değildir, olmamalıdır. Bunu durdurmanın yolu vardır, o da halkın elindedir. Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli” dedi.