Özyiğit: “Hükümet on binlerce kişiyi gelecek belirsizliğine itti”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin kendi vatandaşları arasında ayrımcılık yaptığını, adalet ve eşitlikten uzak kararlara imza attığını, dar ve sabit gelirli vatandaşlar başta olmak üzere on binlerce kişiyi gelecek belirsizliğine ittiğini savundu.

Özyiğit, “UBP-HP Hükümeti’nin son olarak geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ‘özel izin’ skandalı ile artık bardağı taşırdığını” ileri sürerek, “Bu hükümet artık sıfırı tüketti” iddiasında bulundu.

TDP basın bürosunun açıklamasına göre TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşik Eylem Komitesi’nden bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner de hazır bulundu.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-HP hükümetinin 2020 bütçesinin zaten Nisan’dan sonra sıkıntı yaratacağının bilindiğini, pandemi ile birlikte bunun katlandığını söyledi.

Sürecin en başında TDP olarak hükümete 40 maddelik bir öneri paketi sunduklarını, ancak hükümetin bildiğini okumaya devam ettiğini savunan Özyiğit, açıklanan ekonomik paketin de zaten sosyal adalet ve eşitlikten uzak olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların ciddi sıkıntılarla baş başa kaldığını iddia etti.

Üst gelir gruplarına dokunmayan hükümetin aldığı kararlarda adaletli davranmadığını, alınan kararların da yetersiz olduğunu ileri süren Özyiğit, TC ile imzalanan ekonomik protokolün de adaleti ön plana çıkaracak, kendi ayakları üzerinde durabilecek daha sağlam sürdürülebilir yeni bir yapıyı değil, çöken yapının borçlandırılarak devamını öngören içerikte olduğunu iddia etti.

Ekonomik krizden çıkış adına piyasaya sıcak para akışı olması gerektiğini, dünyanın da bu yolu izlediğini belirten Özyiğit, 1500 TL’lik yardımın da adaletli dağıtılmadığını savundu.

2020 yılında özellikle turizm ve yüksek öğenim alanında düşüş yaşanacağını, sınır kapılarının da halen kapalı olduğunu, bunun ekonomiye yansımalarının olumsuz olacağını belirten Özyiğit, “Protokole göre 2 Milyar 288 Milyon TL’nin 1 milyar 250 milyonu dolar bazında borçtur ve tamamen maaş-ücret ödemelerinde kullanılacak. 1 milyar 38 milyonluk dilimin 650 milyonu savunma için, 272 milyonu Ankara kaynaklı projeler ve altyapı içindir, reel sektör ve esnaf için ayrılan kaynak sadece 116 milyondur. Bunun da adaletli bir şekilde dağıtılacağından ciddi endişemiz var” dedi.

Birleşik Eylem Komitesi’ne çıktığı yolda başarılar dileyen ve TDP olarak her türlü desteği vereceklerini açıklayan Cemal Özyiğit, “Biz üretenden, üretken emekten yanayız, bu duruşumuz çok nettir” dedi.

Konuşmasında hafta sonu yaşanan ‘özel izin’ olayına da değinerek yaşananları ‘skandal’ olarak niteleyen Özyiğit, bu skandalın sorumlusunun da bir bütün olarak hükümet olduğunu iddia etti.

Çifte standart içeren ve tüm toplumun sağlığını riske atan bir uygulamanın ortaya çıkmasının ardından ilgili bakanların ‘top sende’ oynar gibi sorumluluğu birbirilerine atma telaşına girdiklerini savunan Özyiğit, “Siz kendi vatandaşlarınıza ‘gidin ve gelmeyin’ diyeceksiniz, diğer yandan birilerine özel izin vereceksiniz. Bu kabul edilebilir değildir. Bu toplum bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor” dedi.

Görüşmede Birleşik Eylem Komitesi adına konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da görüş ve taleplerini dile getirdi.