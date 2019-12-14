Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin icraatları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklamasında 2020 Mali Yılı Bütçesine değinerek, sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını, özellikle Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’ndaki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Özyiğit, “Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile ya mevcut personel maaşlarına hayat pahalılığı üzerine astronomik artış yapılacak ki bu çok mümkün görülmemektedir, ya da yeni istihdamlar yapılacak anlamına gelmektedir” iddiasında bulundu…

Son dönemlerde kamuya alımların arttığını da savunan Özyiğit, “Bu istihdamlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır” dedi.