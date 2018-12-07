Özyiğit ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.



Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri ülkede görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, son günlerde yaşanan elim olaylar nedeniyle dilediği başsağlığı için teşekkür etti.



Acılı ailelerin yarasını sarmanın hiçbir şekilde mümkün olamayacağını belirten Özyiğit, gerekli tedbirlerin eksiksiz alınmasını için hükümet olarak ne gerekirse yapma kararı olduklarını vurguladı.



Özyiğit, aynı dünya görüşü doğrultusunda 2 parti başkanı olarak da geçmişe dayanan iyi ilişkileri olduğunu belirterek, Türkiye’nin her kademesiyle en üst düzeyde ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.



KKTC’nin bir yandan dünyada hak ettiği yeri alması ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durabilmesi için canla başla çalıştıklarını belirten Özyiğit, Türkiye’nin desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.



Özyiğit, eğitimin bir ülkenin can damarı olduğunu vurgulayarak, çok daha iyi koşullardaki ülkelerin

sahip olduğu eğitim sisteminin gelişmelerinde büyük rolü olduğunu belirtti.



Kendilerinin de yapmaya çalıştığının bu olduğunu kaydederek, bu çerçevede Atatürk devrim ve ilkelerinin kendileri için yol gösterici, kılavuz olduğunu dile getiren Özyiğit, “Eğitim sistemini yeniden organize ederken bilimsellik, demokrasi ve Atatürk’ün laiklik ilkesi gibi temel unsurlara dayanarak adımlar atmakta kararlıyız” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimin bir ülkenin büyümesi, kalkınması ve ekonomik olarak güçlenerek aydınlanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, Özyiğit’e görevinde başarılar diledi.



Kılıçdaroğlu, doğal afet nedeniyle yaşamını yitiren 4 genç için de başsağlığı dileğinde bulundu.