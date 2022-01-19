Özyiğit: "İletişim alanında gerekli yatırımların yapılmasını önemsiyoruz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Telekomünikasyon Dairesine gerekli yatırımların bilinçli yapılmadığını savundu ve TDP’nin iletişim alanına gerekli yatırımların yapılması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi
Özellikle pandemi döneminde hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet eksikliğinin hissedildiğini, yetersiz altyapının mağduriyet yaşattığın belirten Özyiğit, iletişim alanında gerekli yatırımların yapılmasını önemsediklerini, bu çerçevede adımlar atmakta da kararlı olduklarını, gerekli desteklerin verilerek özellikle gençleri, girişimcilerin önünün açılması gerektiğini belirtti.
Hükümette oldukları dönemde okulların yaklaşık yüzde 65’inin internet altyapısının tamamlandığını belirten Özyiğit, “Bu çağda bunların yapılması zaten elzemdir. Ama biz bugün elektrik kesintilerini, yetersiz erişimi konuşuyoruz” dedi.