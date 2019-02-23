Özyiğit, İlköğretim Dairesi’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu’nu kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 22 Şubat İzci Düşünce Günü dolayısıyla İlköğretim Dairesi’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu’nu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Bakan Özyiğit ve İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı İlkşen Varoğlu Atik konuşma yaptı.

İzcilerin İzci Düşünce Günü’nü kutlayan Özyiğit, öğretmenlik yaptığı yıllarda izciliğe ayrı bir önem gösterdiğini, şimdi de bakanlık olarak izcilik faaliyetleriyle ilgili atılacak adımlara destek verdiklerini belirtti.

İzcilik Yürütme Kurulu’nun izciliğin daha geniş kitlelere yayılması ve eğitimin içine katılması adına önemli çalışmalar yaptığını belirten Özyiğit, çocukların sosyal gelişimine sağladığı katkı yanında, iyiyi, doğruyu, paylaşımı öğrenebilmelerine ortam yaratan izcilik faaliyetlerinin artarak sürmesi görüşünde olduklarını kaydetti.

KURULDAN, BAKAN ÖZYİĞİT’E İZCLİK ROZETİ

İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı İlkşen Varoğlu Atik, 1926’dan beri kutlanan İzci Düşünce Günü’nün tarihçesini anlatarak, izcilerin paylaşımlarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kurul olarak izci ve izci liderlerine yönelik yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Atik, İzci Düşünce Günü’nü bakanlığa bağlı okullarda ve ilçelerde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

İzcilik Yürütme Kurulu kabulde ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin Bakan Özyiğit’e izcilik rozeti takdim etti.