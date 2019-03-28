Özyiğit: "Ortak gailemiz, toplumu daha ileriye götürmek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ortak gailenin ülkenin, toplumun, gençlerin nasıl daha iyiye ulaştırılabileceği olduğunu belirterek, “Ortak amaç doğrultusunda ve işbirliği içerisinde ilerlemekte ve geleceği sağlıklı şekillendirmekte kararlıyız” dedi.

Özyiğit, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul ederek görüştü.

MAMÜLCÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü kabulde yaptığı konuşmada , geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 15. Olağan Kurul’da göreve gelen Başkan ve Yönetim Kurulu olarak, bakan seviyesinde ilk ziyaretini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkede çok önemli bir yer tutan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın çalışmalarını önemsediklerini ve yakından takip ettiklerini, Bakan Özyiğit’in çalışmalarını da takdir ettiklerini belirten Mamülcü, görüş, öneri ve düşüncelerini sürekli olarak iletmeye çalıştıklarını, yapılan doğruları takdir edip desteklerken, yanlış gördükleri noktalarda da görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de İŞAD’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Enver Mamülcü ile Yönetim Kurulu üyelerini kutlayarak ve başarılar diledi.

Özyiğit, İŞAD’ın ülkenin en önde gelen güzide kuruluşlarında biri olduğunu, yaptıkları çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirtti.

Geleceği kurgularken çok dikkatli adımlar attıklarını, donanımlı, iyi yetişmiş nesiller yetiştirmek adına ciddi bir uğraş verdiklerini kaydeden Özyiğit, “Pek tabii ki bu kurgulamayı yaparken, ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu çerçevede İş İnsanları Derneği’nin görüş, düşünce ve önerileri de bizler için önemlidir. Hepimizin ortak gailesi bu ülkeyi, toplumu, gençlerimizi nasıl daha iyiye ulaştırabilirizdir. Ortak amaç doğrultusunda ve işbirliği içerisinde ilerlemekte ve geleceği sağlıklı şekillendirmekte kararlıyız” dedi.