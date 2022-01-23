Özyiğit oyunu kullandı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oyunu 9 Eylül İlkokulu’nda kullandı.

Kalabalık bir grupla oy vermeye gelen Özyiğit’e eşlik edenler arasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı da vardı.

Cemal Özyiğit oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirtti.



Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 14:23

Özyiğit, bu çerçevede tüm adayların kendi projelerini ve içinde bulunulan durumdan çıkış yollarıyla ilgili öngörülerini anlattığını, halkın hepsini dinlediğini şimdi konuşma sırasının onlarda olduğunu söyledi.Cemal Özyiğit, “Bizim beklentimiz halkımızın hep beraber, özgür iradeleriyle sandığa giderek en doğru kararı vermesidir” dedi.Özyiğit ülkemiz için geleceğimiz için yeni nesiller için eşitlik adalet zamanı olduğunu belirtti.