Özyiğit: "Pilli, eczacılara verdiği sözü tutmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasası ile ilgili verdiği sözü tutması gerektiğini kaydetti.

Yaptığı yazılı açıklamada, Pilli’nin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Hizmetleri Tadil Yasası'nı Meclis’e götürme sözü verdiğini, ancak verdiği sözün üzerinden aylar geçmesine rağmen halen gerekli adımı atmadığını kaydeden Özyiğit, Eczacılar Birliği’nin özerk yapısının ve özeldeki eczacıların tek güvencesi olan bu yasanın daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eczacıların bugün haklı olarak Meclis önünde eylem gerçekleştirdiklerini belirten Özyiğit, “Sn. Bakan bu konuda gereken adımları Meclis tatili öncesinde biran önce atmalıdır. Umarız bu yasa tasarısının akıbeti de Pandemi Hastanesi gibi olmaz” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli’nin konuya gerekli duyarlılığı göstererek, artık söz değil somut adım atması gerektiğini belirten Özyiğit, TDP olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.