Özyiğit: "Taçoy, zamana oynuyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un göreve geldiği ilk günden itibaren ısrarla elektrikte yatırım yapmaktan kaçarak ve zamana oynayarak özel sektöre bağımlılığa açık hizmet verdiğini savundu.

Özyiğit, “Sn. Taçoy son yaptığı açıklamada baklayı ağızından çıkararak AKSA ile sözleşme uzatmaktan bahsetmiş ve bu konuda ‘muhalefet de sorumluluğu benimle paylaşsın’ demiştir. Öyle anlaşılıyor ki AKSA ile sözleşme uzatma niyetinde olan Sn. Bakan, almayı planladığı ve toplumun aleyhine olacak kararlarda kendisine ortak arıyor, şu net olarak bilinsin ki, TDP olarak bunlara ortak olmayacağız” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile, enerji alanındaki gelişmeler ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un son açıklamalarını değerlendirdi.

“TAÇOY HER KONUŞTUĞUNDA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYOR”

“60 megavat gücünde santral yapma sözüm var ve altına imza attım. Ben 60 megavatlık santral için ihaleye çıkacağım” diyen Taçoy’un bu sözünü yerine getirmediğini savunan Özyiğit, güneş enerjisi yatırımı ile ilgili de bir ay önce 50 megavatlık güneş enerjisiyle üretim yapabilecek 20 megavat depolamalı sistemden bahseden Taçoy’un şimdi 130 megavatlık depolamalı güneş enerji sistemine çıkmaktan bahsettiğini belirterek, “Sn. Taçoy her açıklamasında farklı şeyler söylüyor” dedi.

“SN. TAÇOY EN NİHAYET BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI”

Bakan Taçoy’un göreve geldiği günden beridir istikrarlı bir şekilde söylediği ve bu yönde ciddi uğraş verdiği tek konunun ülke elektrik üretiminde mevcut olan %55 KIB-TEK, %45 AKSA dengesini korumak olduğunu ileri süren Özyiğit, “Sn. Bakan ‘AKSA’nın amortisman giderinin ödenmemesi karşılığında sattığı enerjinin fiyatını ucuzlatabilir ama bunun için süre uzatması isteyecek’ söylemi ile en nihayet baklayı ağzından çıkardı. Göreve geldiği günden itibaren enerji alanına yatırım yapmayarak süre uzatımına hizmet eden Taçoy, şimdi de bunu muhalefet ile yapmak istediğini söylüyor. Sn. Bakan bilmelidir ki, TDP buna ortak olmayacaktır” dedi.

Özyiğit, önceleri “AKSA veya benzeri özel kuruluşa yeni sözleşme için zemin hazırlıyor” dediklerinde buna karşı çıkan Taçoy’un şimdi AKSA ile yeni sözleşmeden bahsetmesinin hem yapılan eleştirilerin haklılığını hem de gerçek niyetin ortaya çıkmasının göstergesi olduğunu ileri sürdü.

“PAHALI VE ÇEVREYİ KİRLETEN FUEL-OIL’DEN KURTULMAMIZ GEREK”

Özyiğit, çift yönlü, güneş enerjisi kurulumuna imkân tanıyacak enterkonnekte sisteminin ancak uluslararası hukukun içinde yer almakla mümkün olabileceğini belirterek, bunun olması halinde bile, enerjide arz güvenliğini sağlamak adına kurulu santrallere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Bu gerçekler ortada iken, çevreci olmayan, hatta 2030 yılı itibarıyla piyasalardan kalkacak olan pahalı Fuel-Oil’den kurtularak daha çevreci ve daha ucuz bir yakıt türü olan LNG’ye hızla geçecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu yönde kamusal alanda kalmak kaydıyla atılacak adımlara destek vereceklerini her fırsatta söylediklerini belirtti.

Özyiğit açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“İçinde bulunulan süreçte yapılması gereken bellidir. O da dörtlü hükümet döneminde hazırlanan enerji yatırım raporuna uygun olarak adımlar atılmasıdır. Siz eğer devlet olarak yatırımları planlarınıza uygun olarak zamanında yapmazsanız, günü gelir başkalarına muhtaç olursunuz. Hatta ülkeyi daha geriye götürürsünüz. Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günübirlik kararlarla ne KIB-TEK ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir.”