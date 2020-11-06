Özyiğit: "TDP, müdahale sonucu olan yapıda yer almayacak"

Yeni hükümet kurulması gündemiyle Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeye katılan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “TDP müdahaleli senaryoların içinde olmadığı gibi, müdahaleler sonucu oluşan yapıda da yer almayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşme kapsamında bugün saat 15.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ı kabul etti.

Özyiğit, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

“Bu ülkede son dönemde neler oluyor?” diye soran Özyiğit, “Bir yandan 5’li konferansın hazırlıkları var. Hepimizin ona odaklanması, Kıbrıs’ın nasıl bir geleceğe evrileceğini konuşması gerekirken, maalesef biz müdahaleleri konuşmak durumunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de müdahale olduğunu, Ersin Tatar’ın saraya bu şekilde gönderildiğini savunan Özyiğit, UBP içinde yaşanan gelişmelere işaret ederek, “‘İkinci tur yapılmayacak’ dendi, ansızın ne oldu? Bu neyin nesidir, neyin göstergesidir?” ifadelerine yer verdi.

Adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu ve diğer parti yetkililerinin bunu topluma açıklamak zorunda olduğunu söyleyen Cemal Özyiğit, “Müdahale bu toplumun gündeminden düşmeli. Eğer burada ‘demokratik yapı’ var diyorsak kendi kararlarımızı alabilmeli, kendi irademize özgürce sahip çıkabilmeliyiz. İrademiz, ne Ankara’dakilerin ne de başka yerdekilerin iki dudağı arasından çıkacak lafla şekillenmemeli” dedi.

Hükümet boşluğu olan ülkede sorunların giderek büyüdüğünü vatandaşların evine ekmek götüremez durumda olduğunu belirten Genel Başkan Özyiğit, “Bir ülke böyle yönetilmez” şeklinde konuştu.

Bir an önce hükümetin kurulması, bütçenin Meclis’e gönderilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, “TDP olası bir hükümette yer alır mı?” sorusu üzerine, “TDP böyle müdahaleli senaryoların içinde olmadığı gibi, müdahaleler sonucu oluşan yapıda da yer almayacak” yanıtını verdi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının engin hoşgörüsü ve misafirperverliği çerçevesinde hükümet kurma görevi alanlara kahve ikram edebileceklerini de sözlerine ekledi.