Özyiğit'ten Arıklı'ya eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ülkede enerji alanında özele olan bağımlılığı sonlandırmak ya da azaltmak yerine, tam tersi bağımlılığı artırma anlayışında olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, Arıklı’nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) fuel oil tedarikini protokolle Türkiye Petrol Şirketi’ne (TPIC) devretme ve AKSA ile sözleşmenin 2024 sonrası devam edilebilmenin hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yetkililerinin “KIB-TEK’in elinde 15-20 bin tonluk yakıt kaldığı ve 15 Nisan itibarıyla yakıt biteceğinden ülkenin karanlığa gömülmüş olacağı” yönündeki açıklamaları anımsatan Özyiğit, durum böyleyse, bunun sorumlusunun ihale aşamasını geciktiren bakanın olduğunu savundu.

“ŞAİBESİZ, ULUSLARARASI BİR İHALE ŞART”

Erhan Arıklı’nın göreve geldiğinde 5 şirketin katıldığı “fuel-oil temini ve taşıma” ihalesini “uluslararası rekabet koşulları oluşmadığı” gerekçesiyle iptal ettiğini, ardından da uluslararası ihaleye çıktığını anımsatan Özyiğit, “Sonra ne olduysa, Sn. Bakan, fuel oil tedariğini ihalesiz bir şekilde TPIC’e vermenin ve onunla devam etmenin altyapısını hazırlamaya başladı” dedi.

TPIC yetkililerinin bakanın davetiyle adaya geldiği ve protokol çalışmalarının başladığı yönünde kendilerine bilgi geldiğini kaydeden Özyiğit, adına ‘devletten devlete’ protokol dense de rekabeti ortadan kaldıracak ihalesiz bir alımın doğru olmayacağının altını çizdi.

Özyiğit, şöyle devam etti:

“Protokolle yakıt temini, Sn. Arıklı’nın yolsuzlukla mücadele söylemlerini tamamen havada bırakacağı gibi, kurum yönetimi üzerinde yeni ve daha büyük şaibeler yaratacaktır. Daha önce uluslararası ihaleye teklif atmış ve çok yüksek teklif attığı için ihaleyi alamamış bir firmanın şimdi protokolle çok daha ucuza bu işi yapabileceğinin iddia edilmesi ise ayrı bir şaibe konusudur. Yapılması gereken protokol ile anlaşılacağı iddia edilen fiyatın firma tarafından ihalede teklif olarak sunulmasıdır, dolayısıyla şaibesiz bir uluslararası ihale ile fuel-Oil temini ve taşıma işinin bağlanması en doğru iş olacaktır.”

“AKSA İLE YENİ SÖZLEŞMENİN ÖNÜ AÇILMAK İSTENİYOR”

Özyiğit, ülke elektrik üretiminde mevcut olan yüzde 55 KIB-TEK, yüzde 45 AKSA dengesini korumak isteyenlerin yıllarca yatırımdan kaçtığını, şimdi de Arıklı’nın 3 yıl sonra sözleşmesi bitecek olan AKSA’ya jeneratörlerini doğalgaza dönüştürmesi talebinde bulunacağını söylediğini belirterek, Bakan’ın AKSA’dan talebinin en az 150 milyon dolarlık bir yatırım gerektirdiğini kaydetti.



Özyiğit, “Sözleşmesinin bitimine 3 yıl kalmış ve yılda 26 milyon dolar karı olan bir şirketten bunun talep edilmesini ekonomik akılla izah etmek mümkün değildir. Bu olsa olsa 2024 sonrasını da kapsayacak AKSA ile yapılacak yeni bir sözleşmenin önünün açılması için bir girişimdir” dedi.Özyiğit, AKSA ile yapılan sözleşmenin ülkeye verdiği zarar ortadayken, yatırımı öteleyen her adım ve anlayışın bu toplumun geleceğinden çalmaya hizmet ettiğini kaydetti.Doğalgaz ile daha ucuz, daha kaliteli ve daha temiz enerji üretiminin yapılabildiğini, bugüne kadar enterkonnekteden başka bir proje konuşmayan Arıklı’nın da artık bunu ifade etmesinin olumlu olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. Bakan eğer bu görüşte samimi iseniz, KIB-TEK’in kamusal alanda kalacak şekilde Teknecik Santraline de bu yatırımı yapmasını neden sağlamıyorsunuz? diye sordu.“YOLSUZLUKLA MÜCADELE LAFLA DEĞİL, İCRAATLA OLUR”TDP Başkanı Özyiğit, “enerji alanına yatırımdan kaçan Bakan Arıklı’nın sürekli olarak bahsettiği yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili olarak da gerekenleri yapmadığını” savundu.KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanının da yaptığı açıklamada usulsüzlüklerin üzerine gidileceğini söylediğine dikkat çeken Özyiğit, bahsedilen yolsuzluklarla ilgili somut adım atılmadığı sürece söylemlerin havada kalacağını kaydetti.KIB-TEK’te yaşanan gelişmelerle ilgili geçtiğimiz hafta gerçekleştirileceği açıklanan basın toplantısının da yapılmadığını kaydeden Özyiğit, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.Özyiğit, kurumda bugünlerde mali polis tarafından yapılan soruşturmanın ise Arıklı’nın bakanlığı öncesi yapılan şikayet üzerine başlatıldığını söyledi.Bakan Arıklı’nın, hakkında sayıştaylık soruşturması olan müdür muavinini ‘soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırdık’ söyleminin de doğru olmadığını savunan Özyiğit, söz konusu kişinin koordinasyon kuruluna atanarak bir nevi müşavir yapıldığını kaydetti.Özyiğit, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından, hakkında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” tespit edilen ve dava aşamasına gelen, ayrıca yine hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürünün ise halen görevinde olduğunu belirtti.Özyiğit, hakkında bu kadar rapor bulunan kurum müdürü görevde olduğu sürece, Bakan Arıklı’nın bu konularla ilgili yapacağı eylemlerin kamuoyu nezdinde bir değeri olmayacağını söyledi.