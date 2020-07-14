Özyiğit'ten eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Bankası’nda partizanca uygulamalar yapıldığını ileri sürdü.

Özyiğit, yazılı açıklamasında, partizanlıktan yalnızca Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun değil, aynı zamanda UBP-HP hükümetinin de sorumlu olduğunu savundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne personel alımı için açılan münhale başvuran yaklaşık 450 kişinin sınav yapılmadan mülakata çağrıldığını, mülakatta ise göstermelik birkaç soru sorulduğunu kaydeden Özyiğit, yazılı sınavın niye yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Vakıflar Bankası için de Ocak ayında münhal açıldığını, bu münhale 400 kişinin başvurduğunu belirten Özyiğit, Banka Yönetim Kurulu’nun açılan münhale uygun olarak sınav yapmak yerine, “sınavsız-münhalsiz” işe alımlar yaptığını iddia etti.

Söz konusu bankanın iki memur, iki hukukçu ve odacı aldığını, üstelik bu kişilere hiçbir akit yapılmadığı yönünde iddiaların da olduğunu belirten Özyiğit, bu uygulama ile eşitlik ve adalet olgusunun çiğnendiğini savundu.