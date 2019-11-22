Özyiğit'ten imar planı gündemli ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit beraberindeki heyetle bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Başkan İsmail Arter ile Cemal Özyiğit’in imar planıyla ilgili bir görüşme yaptığı ziyarette, TDP MYK Üyeleri Ercan Hoşkara ve Yeşim Dede ile Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ulus Irkad da yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, TDP heyetinin böylesi ciddi bir konuda hassasiyet göstererek kendileriyle temas etmelerinden mutlu olduğunu, 2 yıllık süreçte emirname gibi konularda zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirdiklerini, imar yasası çerçevesinde halkı bilgilendirme ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alma dönemlerinin geride kaldığını, 4 Aralık’ta Birleşik Kurul’un oylamasından sonra planın 26 Aralık’ta nihai şeklini alacağını söyledi.

Başkan İsmail Arter, Genel Başkan Cemal Özyiğit’in kamu yararından sapmalar olduğu söyleminin doğru olduğunu, tamamen mükemmeli yakalamanın mümkün görünmediğini ifade ederek, “ama büyük bir halk ve sivil toplum desteğinin olabileceği bir planla yola çıkarsak, ilerleyen zamanlarda düzeltmeler de yaparak istenen imar planı ortaya çıkacak. ‘İmar planından vazgeçelim’ gibi bir söylem bu saatten sonra olmaz. Zaten yıllardır imarın, yapılaşmanın disiplin altına alınması istendiğine göre kimse imar planına karşı değil. “dedi.

Başkan Arter, sürecin iyi yönetilmesi ve istenen hedefe ne kadar yaklaşıldığının önemli olduğunu, belli bölgelere, insanlara kesimlere rant sağlamaya yönelik bir hareketlenme olursa konunun “keşke yapmasaydık” noktasına geleceğini, bunun da olmasını istemediklerini söyledi. Sona yaklaşıldıkça hassasiyetlerin arttığını, öğretim görevlisi Ercan Hoşkara ile birkaç kez konuyu görüştüklerini, bakanlıkla da görüşmelerinde hassasiyetleri ilettiklerini, Belediye Meclisi olarak da detay çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Arter, İskele ve Yeniboğaziçi’nin göz ardı edilemeyeceğini, 3 Başkan ve teknik ekipler olarak bir araya geldiklerini, günün sonunda tepkilere rağmen planın geçirilmesini istemediklerini kaydetti. Başkan Arter, bazı sıkıntılı bölgelerin imar planıyla çözülemeyeceğini, Yeniboğaziçi’nde güneyde bırakılan malların kuzeydeki karşılıkları ve değerleri gibi iskan konularının da olduğunu aktardı. Başkan Arter, 4 Aralık tarihine kadar hassasiyetleri bir kez daha masaya yatıracaklarını, eğer olumsuz sonuç çıkar ise yeniden düzeltilebilecek noktaların düzeltilmesi gerektiğini, imar planının hayat bulmasını umut ettiğini ama bunun insanların memnuniyetini artırarak yapılmasını istediğini belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’yi bir bütün olarak ilgilendiren, çevreyi hem düzeltme hem daha düzgün yapılaşma için imar planının önemli olduğunu, bölgelerin sağlıklı gelişmesi için uzun yıllardır imar planlarına ihtiyaç olduğunun söylendiğini ifade etti. Özyiğit, ortaya çıkan imar planında gelinen noktada iç açıcı olmayan gelişmeler yaşandığını, çalışmanın başında ortaya konan hedeflerden sapıldığını ve kamu yararının gözetilmediği bir anlayışın olduğu ve birilerine çıkar sağlama amacına yönelik gibi bir duruşun olduğunu söyledi. “Bu hoş bir şey değil, biz öncelikle kamu yararının olmasını hedefliyoruz. Bu bizim için olmazsa olmazdır.” diyen Özyiğit, ülkeye elbette imar planı kazandıralım, Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele sağlıklı gelişsin, dengeli gelişsin, çevre ve tarım alanları da korunarak gelişsin. Elbette yapılaşmalar da olacak ama bu yapılaşmalar gerçekten ihtiyaç alanları doğru okunarak, doğru korunarak ve ülkenin, kamunun menfaattarı gözetilerek sağlanmalıdır.” dedi. Belediyelerin son derece önemli olduğunu, altyapıların belediyeler tarafından yapıldığı için bunun yükünü belediyelerin çekeceğini ifade eden Başkan Özyiğit, gelinen aşamada görüşlerini, endişelerini ve tespitlerini aktarmak için Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiklerini, hedeflerinin el birliği ile bölgeye ve ülkeye güzel ve anlamlı bir imar planı kazandırılması olduğunu ifade etti ve Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.