Özyiğit: "Yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceğiz"

DP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Meclisteki konuşmasında, hükümetin olmadığını ve kimsenin ne yaptığını bilmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı’nın gerekli görevlendirmeleri yapmadığını ileri sürerek, bundan dolayı karmaşa yaşandığını savunan Özyiğit, esnafın ve halkın mağduriyet yaşadığını söyledi.

Özyiğit, seçim döneminde müdahale olup olmadığının araştırılması önerisini Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a takdim etti.

Özyiğit ayrıca, UBP kurultayında da müdahale yapıldığını ileri sürerek bunun da araştırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın seçilmesine değinen, BM Genel Sekreteri’nin de adım atarak çözüm çalışmalarını hızlandırmasını dileyen Özyiğit, Maraş provokasyonu yapıldığını savundu.

Hükümet kurulması çalışmalarında bir kahve içeceklerini dile getiren Özyiğit, “yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini” söyledi.