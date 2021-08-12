Özyiğit: "Yaşanan mağduriyetler ortadan kaldırılmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişlerinde aşı kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunulmasını talep etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İngiliz Yüksek Komiserliği İkinci Ssekreteri Elizabeth Kumar ile bugün parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker de hazır bulundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs konusu ve salgın sürecinin yanı sıra özellikle son dönemde Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişte aşı kaynaklı yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

Aşı kartlarının uyumlaştırılmamasıyla ilgili başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirten TDP Genel Başkanı Özyiğit, yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunmasını talep etti.