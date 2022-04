“Pandemi bitti mi? Acil durum hastanesi kapatılıyor mu?”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 1 Nisan tarihinde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğunu ilan eden Meclis Başkanı’nı üç gün sonra Meclis kürsüsünde görmenin “şaşkınlığı” içerisinde olduklarını belirtti.

Birlik, “Yasamanın başı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan Covid-19 pozitif kişilerin 10 günlük karantina süresine aykırı davranışını meclis, milletvekilleri ve bakanlar önünde maskesiz bir şekilde sürdürdüğünü” ifade etti.

“Toplumun her bireyinin uymasının beklendiği kural ne ise Meclis’te de geçerlidir” diyen Birlik, Sağlık Bakanlığı’na, “ivedilikle bu kural tanımazlığın, gerekli ceza yaptırımlarıyla beraber, önüne geçmesi” çağrısında bulundu.

“ZORLU TÖRE HERHANGİ BİR KİŞİ DEĞİLDİR… TÜM DAVRANIŞLARINDA BULUNDUĞU POZİSYONUN SORUMLULUĞUNU TAŞIMASI BEKLENİR”

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“1 Nisan 2022 tarihinde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğunu ilan eden sayın Meclis Başkanı’nı 3 gün sonra meclis kürsüsünde görmenin şaşkınlığı içerisindeyiz. Yasamanın başı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan 10 gün karantina süresine aykırı davranışını bütün Meclis, milletvekilleri ve bakanlar önünde maskesiz bir şekilde sürdürmüştür. Yasa yapıcı kurumun başkanı yasalara uymaz ve halka kötü örnek teşkil ederse, yasadışılık meşrulaştırılmış olur. Toplumun her bireyinin uymasının beklendiği kural ne ise Meclis’te de geçerlidir. Sayın Zorlu Töre herhangi bir kişi değildir. Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıktığında tüm gazetelere haber olan, halkın gözü önünde birisidir. Tüm davranışlarında bulunduğu pozisyonun sorumluluğunu taşıması beklenir.”

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini, dolayısı ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere buna göz yumulmamalıdır” diyen Birlik, “Yasalarda bir değişiklik olmamışsa toplum sağlığından sorumlu bakanlık olarak Sağlık Bakanlığı’nın ivedilikle bu kural tanımazlığın, gerekli ceza yaptırımlarıyla beraber, önüne geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toplum nezdinde konulan kurallara uyum beklentisi nafiledir” ifadelerinde bulundu.

“PANDEMİ BİTTİ Mİ? ACİL DURUM HASTANESİ KAPATILIYOR MU?”

Ayrıca KTTB Yönetim Kurulu, açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından başhekimlikler eliyle kamu hastanelerinde görev yapmakta olan doktorlara 1 Nisan’da bir yazı dağıtıldığını belirterek, “1 Nisan tarihinde dağıtılan yazıda hastanelere yatacak hastalara semptom (belirti) olmadığı sürece PCR testi yapılmaması dikte edilmiş, aksi davranıldığı takdirde hastadan istenen testin ücretinin hekimden talep edileceği bildirilmiştir” dedi.

Birlik açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Covid-19 pozitif hastalar saptanamazsa hastalık görünür olmadan daha yüksek rakamlara ulaşacak, hastane servislerinde sağlık hizmeti bekleyen hastalarımız bulaş riskine maruz bırakılacaktır. Bu uygulamanın arkasında yatan neden düşünüldüğünde, acil durum hastanesini Covid-19 pozitif hastalara hizmet vermesinin durdurulacağı akla gelmektedir. Acil durum hastanesindeki hizmetler ana binaya entegre başka bir servise kaydırıldığında ise; Covid-19 pozitif hastalara hizmet verilemeyecek, fiziki şartlar nedeniyle temiz ve kirli alanları ayrılamayacak, çalışan ve hasta güvenliği riske atılacaktır. En önemlisi Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesi ihtiyacı duyan hastalara yeterli yatak sağlayamama riski doğacaktır.”

KAMU HASTANELERİNDE YOĞUN BAKIM YATAĞI SORUNU

“Kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatağı sorununu çözmek için senelerdir adım atılmayıp, bir eksiği başka bir yeri eksiltip sakat bırakarak düzeltmeye çalışılmasının tezatlığı ortadadır” diyen Birlik, “Örnek olarak hastane yangınının üzerinden 2 seneden uzun bir zaman geçmesine rağmen, yanan bölümün düzenlenmesinin tamamlanıp hizmete girmemesi bu çelişkinin en büyük örneği olarak karşımızdadır” ifadelerinde bulundu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI HER ZAMAN YAPTIĞI YANLIŞA DEVAM ETMEKTEDİR”

Ayrıca Birlik, Acil Durum Hastanesi’nin işleyişinin düzenlenmesi için hekim örgütlerine davet yapılacağı sözü verilmesine rağmen, “yangından mal kaçırırcasına” toplantılar düzenlendiği haberleri almakta olduklarını belirterek, “Sağlık Bakanlığı her zaman yaptığı yanlışa devam etmektedir. Sağlık örgütlerinin görüşü alınmadan ve toplum sağlığını hiçe sayacak şekilde adımlar atmaktan çekinmemektedir. Toplum sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığı’nı yanlış ve düzensizliği kaos haline getirecek adımlardan uzak durulması gerektiği konusunda bir kez daha uyarırız” dedi.

“HEKİMLER OLARAK BU TEPEDEN İNME UYGULAMALARI REDDEDİYORUZ”

Birlik, açıklamasını, “Halen yeterli güvenlik görevlisi/kapıcı bulunmayan, giriş çıkışları hiçbir şekilde denetlenmeyen ve hastaların 6 kişilik koğuşlarda yattığı hastanelerimizde, 2 seneden uzun bir süredir hastaları korumak için imkansızlıklarla mücadele ederek hastane bulaşını en aza indirmeye çalışan hekimler olarak bu tepeden inme uygulamaları reddettiğimizi bildiririz. Sağlık Bakanlığı’na bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini telkin ederiz” diyerek sonlandırdı.