Pandemi döneminde 14 kaza!

Geçtiğimiz hafta içerisinde kayıtlara toplam 14 trafik kazası geçti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan 4’ü yaralanmayla, 10’u hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralandı.

Süratli araç kullanmak (5) kaza sebepleri arasında ilk sırayı alırken, bunu yakın takip (4), dikkatsiz sürüş yapmak (2) ve diğer etkenler (3) takip etti.

Kazalarda toplam hasar miktarı 187.800 olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:



“Lefkoşa 6, Gazimağusa, 5 Girne, Güzelyurt 3”887 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİAynı dönem içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 887 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle:“Tehlikeli Sürüş (2), Dikkatsiz Sürüş (3), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (2), Alkollü Araç Kullanmak (4), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (1), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (2), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (1) ve 3 diğer trafik suçları.”