“Pandemi ile geçen bir yıl içinde kadınlar özellikle genç kadınların erkeklerden iki kat daha fazla işsiz kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, dünya genelinde olduğu gibi KKTC’de de pandemi ile geçen bir yıl içinde kadınlar, özellikle genç kadınların erkeklerden iki kat daha fazla işsiz kaldığına, sağlık hizmetlerinde ön cephede daha çok savaştığına, bakım hizmetlerindeki yüklerinin arttığına ve ülkesel kapanma dönemlerinde artan ev içi şiddete maruz kaldığına dikkat çekti.

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Covid-19 pandemisinin kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğini ve kadınları yoksullaştırdığını vurguladı.

Özellikle özel sektör çalışanı kadınların yaşadığı sorunların daha can yakıcı bir durumda olduğu belirtilen mesajda, “Dünyanın her yerinde ve ülkemizde kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler sürmektedir. Ülkemizde kadın işsizliği erkeklere oranla en az 1 buçuk kat fazladır, istihdam edilen nüfusun sadece yüzde 33’ü kadındır. İş dünyası ve devlet kurumları yönetici kadrolarında, medyada, yerel yönetimlerde, siyasette kadın temsiliyeti kabul edilemeyecek kadar azdır. Kadınlar kadın olmaktan ötürü ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadır. Devlet kurumları ayrımcılığa ve şiddete uğrayan kadınlara yeterli desteği vermekten çok uzaktır” ifadeleri yer aldı.

Evde bakım hizmetlerinin yükünün ücretsiz bir emek olarak kadınların omuzlarında olduğu, KKTC’de çocuk, yaşlı, engelli bakımlarından geleneksel olarak kadınların sorumlu tutulduğu, dahası pandemi sürecinde okula gidemeyen çocukların eğitimlerine yardım etme görevi annelerin sorumluluğuna verildiği ifade edilen mesajda, çalışan annelerin özellikle tek ebeveyn ise, okulların ve etütlerin kapalı olduğu için geçtiğimiz günlerde işlerine devam edebilmeleri çok zorlaştığı, hatta bazıları için imkansız hale geldiği vurgulandı.

Kadınların ve kız çocukların güçlendirilebilmesi için yaşlı ve engelli bakımevlerine, ücretsiz kreşlere; şiddeti önlemek için sosyal hizmetlerin, polis teşkilatının ilgili birimlerinin genişletilmesine, şiddetle mücadele eden kadın örgütlerinin güçlendirilmesine, kadın sığınma evlerine; ücretsiz emek olan evde bakım hizmetlerinin, tarım ve hayvancılık işçiliğinin değerlenmesine; kadının cinsel sağlığı ve doğurganlık hakları için ulaşılabilir sağlık hizmetlerine, yasal değişikliklere ihtiyaç olduğunu kaydeden CTP kadın Örgütü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın haklarını insan hakları olarak gören, kadın erkek eşitliğini demokrasinin temeli olarak kabul eden, emek mücadelesini yükselten, sürdürülebilir kalkınma için nüfusun yarısı olan kadın ve kız çocukların güçlendirilmesi gerektiğini savunan, kurtulmanın tek başına değil hep beraber olabileceğini bilen, nesiller boyu eşitlik düşüncesini ülkemizde hakim kılmak çıkan mücadelemiz sürecektir.

Uzun yıllardır ülkemizin ‘sorun’ kelimesi ile birlikte anılıyor olmasının ve henüz çözüme ulaşamamış olmamızın sosyokültürel, ekonomik ve politik yaşamlarımızda olumsuz etkileri artarak sürmektedir. İki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan federal bir Kıbrıs’a ulaşabilmek için Kıbrıslı kadınların görüşmelerde aktif olarak çalışmasının barışın sağlanmasında ve sürmesinde yaşamsal bir rolü olacaktır. Birleşmiş Milletlerin 1325 sayılı Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde ülkemizin çözüme ulaşması için kadınların tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmeleri gerekmektedir.

Çaresiz değil güçlü kadınlar, ne yapacağını bilmez, yetersiz değil donanımlı destek ve hizmet sağlayan kurumlar, korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz. Talebimiz ve hedefimiz; kadına politik, ekonomik ve sosyal yaşamda tam bir eşitliktir”.