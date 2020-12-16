"Pandemi tedbirlerinin neler olacağın paydaşlarla birlikte tespit edilmeli"

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, pandemi tedbirlerinin neler olacağının paydaşlarla birlikte tespit edilmesi gerektiğini belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni Oda’nın COVİD-19’la ilgili tedbirlerini dikkate almamakla eleştirdi.

Yarkıner, toplu istifade alanı bulunan her birimde “Pandemi Riski Yönetimi’ oluşturulması, planların yapılması, toplu taşıma araçlarında ‘aparat’ kuralı yerine siperlik kullanılmasının daha sağlıklı olacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, yazılı açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin son kararlarını makina mühendisliği disiplin konuları açısından değerlendirdi.

“GERÇEK VE EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ COVİD-19 İLE MÜCADELEDİR”

Yarkıner, şunları kaydetti:

“Ülkemizde COVİD-19 kaynaklı ciddi bir salgın ile mücadele ediyoruz. KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın gerçek ve en önemli gündemi COVİD-19 ile mücadele etmektir. Bu maksatla, toplu taşıma araçları, oteller, hastaneler, pandemi hasta odası, okullar, restoranlar, mutfaklar ve çamaşırhanelerde makina mühendisliği disiplini ile ilgili donanımlarda alınacak tedbirler 24 Eylül 2020 tarihinde, KKTC Başbakanlığına, Sağlık Bakanlığı’na, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne bildirilmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 11 Aralık 2020 tarihinde aldığı kararda; 24 Eylül 2020 tarihinde yayınladığımız teknik bilgilendirmelerimizden istifade edilmediği görülmüştür. Teknik önerilerimizden istifade edilmediği gibi toplu taşıma araçlarında şoför mahallinin 'aparat' ile ayrılması şartı da araç güvenliği açısından son derece tehlikelidir. 24 Eylül 2020 tarihli yazımızda ayrıca okullarda, restoranlarda, otellerde, hastanelerde, pandemi hasta odalarında alınacak tedbirler de açıklanmış olmasına rağmen maalesef ’Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi' tarafından dikkate alınmamıştır.”

“ODAMIZCA BELİRLENEN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TOPLU MEKÂNLARLA İLGİLİ KORUYUCU TEDBİRLER DİKKATE ALINMALI”

Normalleşmeye kadar geçecek sürede pandemi tedbirlerinin paydaşlarla belirlenmesi gerektiğini kaydeden Ayer Yarkıner, şunları da ekledi:

“KTMMOB Makina Mühendisleri Odasınca belirlenen toplu taşıma araçları ve toplu mekânlarla ilgili koruyucu tedbirlerin dikkate alınmasını, toplu istifade alanı bulunan her birimde ’Pandemi Riski Yönetimi’ oluşturularak planlarının yapılmasını, toplu taşıma araçlarında 'aparat’ kuralı yerine siperlik kullanılmasının sağlanmasının daha sağlıklı tedbirler olacağı değerlendirilmektedir.”