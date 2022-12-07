Para, alkollü içki ve bakır tel hırsızlığı…4 kişi tutuklandı

Alayköy, Girne ve İskele’de meydana gelen para, alkollü içki ve bakır tel hırsızlığıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alayköy’deki bir iş yerinde çalışan B.A.’nın (E-31) müşterilerden tahsil ettiği 87 bin 941 TL 96 kuruş nakit parayı tafarrufuna geçirdiği tespit edildi. Söz konusu kişi tutuklandı. Olayın 9 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında meydana geldiği tahmin ediliyor.

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren süpermarkete müşteri olarak giren O.S.(E-45) 3 bin 749 TL 99 kuruş değerindeki bir şişe alkollü içkiyi çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele bölgesinde elektrik direklerinden bakır elektrik kablolarının kesilip çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada H.K. (E-40) ve S.E. (E-38) tutuklandı. Olayın 1 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında olduğu tahmin ediliyor.