Girne’de bu sabahın ilk saatlerinde park halindeki araçta yangın çıktı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Şair Nedim Sokak üzerindeki iş yerine ait park yerindeki Emrah Tumay’ın sorumluluğundaki EN 022 plakalı araç yandı. Park halindeyken alev alan aracın aküsü ve elektrik aksamları tamamen, kaput kısmı ise kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına aracın elektrik aksamlarındaki kısa devrenin neden olduğu açıklandı.